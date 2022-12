Dachau

vor 17 Min.

Rauch aus Dachauer Linienbus: Feuerwehr muss löschen

Zu einem Feuerwehreinsatz kam es am Montagabend in Dachau, nachdem aus dem Motorraum eines Linienbusses Rauch gequollen war.

Artikel anhören Shape

In Dachau musste am Montagabend die Feuerwehr einen Brand in einem Linienbus der MVG löschen. Fahrer und Passagiere blieben unverletzt.

In einem mit Fahrer und Passagieren besetzten Linienbus in Dachau ist am Montagabend ein Brand ausgebrochen. Der 43-jährige Busfahrer war gegen 19.30 Uhr mit einem Linienbus der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) im Stadtbereich von Dachau unterwegs. Kurz vor dem Bahnhof Dachau bemerkte er, wie Rauch aus dem Motorraum quoll. Brand in Linienbus in Dachau richtet 30.000 Euro Schaden an Er stellte den Bus am Bahnhofsvorplatz ab. Alle Fahrgäste konnten nach Polizeiangaben zügig und unverletzt den Bus verlassen. Die Feuerwehr löschte den Brand zügig. Am Bus des Herstellers MAN entstand laut Polizei ein Sachschaden von circa 30.000 Euro. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Beamten wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen. (nsi)

Themen folgen