Rentnerin übergibt Telefonbetrügern ihre gesamten Ersparnisse

Telefonbetrüger haben eine 89-jährige Frau aus Dachau auf dreiste Art und Weise um ihre gesamten Ersparnisse gebracht. Die Seniorin hatte aus Sorge um ihre Schwiegertochter gehandelt.

Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, gingen die Betrüger am Dienstag hochprofessionell vor und nutzten dabei eine bekannte Masche. Am Nachmittag erhielt die Seniorin einen Anruf. Am Telefon war angeblich ihre Schwiegertochter. Die unbekannte Frau am anderen Ende der Leitung war offenbar recht überzeugend. Sie erzählte, sie habe einen schlimmen Verkehrsunfall verursacht und müsse in Haft. Das könne nur durch Zahlung von Bargeld verhindert werden.

Die 89-Jährige übergibt Geld und Schmuck einem Unbekannten

Die 89-Jährige machte sich daraufhin auf den Weg zu ihrer Bank und hob ihr gesamtes Vermögen ab. Dem nicht genug nahm sie auch ihren gesamten Schmuck aus einer Schatulle. Anschließend brachte die Seniorin Geld und Schmuck zum vereinbarten Treffpunkt mit. Gegen 17 Uhr überreichte sie ihren Besitz am Schlossberg in Dachau an eine unbekannte männliche Person im Alter von etwa 30 Jahren.

Erst einen Tag später vertraute sich die Seniorin ihrem Sohn an. Dieser verständigte sofort die Polizei. Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Oberbayern teilte auf Anfrage mit, dass es sich bei dem Vermögensschaden um einen mittleren fünfstelligen Betrag gehandelt habe. (AZ)