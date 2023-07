Rentnerin übergibt wertvollen Schmuck an „Schockanrufer“

Betrüger bringen eine 79-Jährige aus Dachau mit der Masche "Schockanruf" um mehrere Schmuckstücke. Der Ehemann der Frau verhindert eine zweite Übergabe.

Mit der gängigen Masche "Schockanruf" waren Telefonbetrüger jetzt in Dachau erfolgreich. Eine 79-jährige Rentnerin fiel auf die Lügengeschichte des Anrufers herein und übergab wertvolle Schmuckstücke im oberen vierstelligen Bereich. Als die Kriminellen versuchten, ihren Beutewert nochmals mit Bargeld aufzustocken, verhinderte der hinzukommende Ehemann eine zweite Übergabe und informierte die Polizei. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt.

Die Masche ist laut Polizei immer dieselbe: Das Opfer erhält zunächst einen Anruf einer unbekannten Person, die sich oftmals als Polizeibeamter, Staatsanwalt oder Rechtsanwalt ausgibt. Mit der Legende, dass der Sohn, die Tochter, der Enkel oder andere Verwandte einen schweren Unfall verursacht hätten, bei dem eine Person getötet wurde, setzen sie ihr Gegenüber am Telefon unter Druck. Nur mit einer sofortigen Übergabe von Bargeld könne geholfen werden, gaukeln die Betrüger den Opfern vor.

Betrüger gaukeln ihrem Opfer Unfall des Sohnes vor

Der 79-jährigen Dachauerin wurde am Telefon von einem vermeintlichen Polizeibeamten mitgeteilt, dass ihr Sohn einen schweren Verkehrsunfall verursacht habe, bei dem ein Kind getötet worden sei. Ihr Sohn könne einer sofortigen Haftstrafe nur durch eine unverzügliche Bargeldzahlung entgehen. Da die Rentnerin kein Geld zu Hause hatte, zeigten sich die Betrüger zunächst auch mit der Übergabe von Schmuck einverstanden.

Doch nach der erfolgten Schmuckübergabe bekam die Rentnerin erneut einen Anruf von den Betrügern. Sie wurde nach Polizeiangaben darin aufgefordert, Bargeld beizubringen, da der übergebene Schmuckwert nicht ausreiche. Der gerade noch rechtzeitig nach Hause kommende Ehemann durchschaute die Betrugsmasche und verhinderte eine zweite Übergabe. Er informierte sofort die Polizei. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hofft unter der Telefonnummer 08141/612-0 auf Hinweise auf die Täter.

Diese Ratschläge gibt die Polizei

Sie rät bei "Schockanrufen" zudem zu äußerster Vorsicht: Die Polizei empfiehlt unter anderem, am besten aufzulegen, wenn sich der Angerufene nicht sicher ist, wer anruft, und sich unter Druck gesetzt fühlt. Die Polizei rufe niemals unter der Polizeinotrufnummer 110 an. Diese Nummer nutzten nur Betrüger. Des Weiteren gibt die Polizei folgende Ratschläge: Rufen Sie den angeblich betroffenen Angehörigen unter der Ihnen bekannten Nummer an. Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse. Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen. (AZ)