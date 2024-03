Schwerer Unfall: 92-Jähriger übersieht Roller mit zwei Frauen

Der Senior biegt auf der Staatsstraße 2047 bei Dachau links ab, obwohl der Roller entgegenkommt. Dieser prallt in das Auto. Beide Frauen werden schwer verletzt.

Zu einem schweren Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten ist es am Mittwochmorgen auf der Staatsstraße 2047 kurz vor Dachau gekommen. Ausgelöst hat ihn ein 92-jähriger Autofahrer.

Laut Polizei war der 92-Jährige gegen 7.30 Uhr von Dachau in Richtung Schwabhausen unterwegs. Auf Höhe Lohfeld bog er nach links in Richtung Unterbachern ab. Dabei übersah er eine entgegenkommende 47-jährige Rollerfahrerin. Der Roller prallte in die Beifahrerseite des abbiegenden Autos. Dieses wurde durch den Aufprall gegen einen an der Einmündung wartenden Mercedes einer 50-Jährigen geschleudert.

Ein Rettungshubschrauber bringt die Rollerfahrerin in eine Münchener Klinik

Sowohl die Rollerfahrerin als auch ihre 22-jährige Sozia erlitten schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte die 47-Jährige in ein Münchener Krankenhaus. Die 22-Jährige kam in ein nahegelegenes Krankenhaus. Die Insassen der beiden Autos blieben unverletzt.

Der Gesamtschaden an allen drei Fahrzeugen beläuft sich laut Polizei auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Im morgendlichen Berufsverkehr kam zu Verkehrsbehinderungen. (AZ)