Tiefgarage an Realschule bleibt vorerst weiter gesperrt

Die Tiefgarage der Dr.-Josef-Schwalber-Realschule in Dachau bleibt vorerst weiter gesperrt. Am Mittwochnachmittag hatte sich die untere Decke der Tiefgarage gelöst. Verletzt wurde niemand, jedoch wurden sieben geparkte Fahrzeuge beschädigt. Wie das Landratsamt am Donnerstag mitteilt, findet ab Freitag, 21. Februar, wieder regulärer Unterricht in der Realschule statt. Die Turnhalle bleibt noch bis Montag gesperrt.

Die tragende Decke der Tiefgarage und damit der Boden der darüber liegenden Turnhalle sind nach ersten Erkenntnissen des beauftragten Statikers nicht betroffen. Die am Donnerstag vorsorglich gesperrte Schule, konnte nach Prüfung durch einen Gutachter sowie einen Statiker wieder freigegeben werden, so das Landratsamt. Die Nutzung der Turnhalle für den Schul- und Vereinssport ist voraussichtlich ab Montag, 25. Februar, wieder möglich.

Höhe des Schadens ist noch nicht bekannt

Nach bisherigen Erkenntnissen handelt es sich um ein Wärmedämmverbundsystem, bei dem die unterste Putzschicht der Decke herabgestürzt ist. Die Tiefgarage wurde 2011 im Zuge des Schulneubaus errichtet und unterliegt seither regelmäßigen Sichtkontrollen durch das Betriebspersonal. In diesem Rahmen waren keine Hinweise auf Mängel oder Risse bekannt, berichtet das Landratsamt. Die Untersuchung zur genauen Ursache dauern noch an. Die Höhe des Schadens wird derzeit noch ermittelt. Die Tiefgarage und die angrenzenden Bereiche können vorerst noch nicht wieder genutzt werden. Die Aufräumarbeiten sowie die Reparaturarbeiten werden jedoch einige Zeit in Anspruch nehmen, so das Landratsamt. (AZ)