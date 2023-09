Überfall auf Dachauer Wettbüro: Die Polizei sucht Zeugen

Am späten Sonntagabend haben Unbekannte mit einer Schusswaffe eine Wettannahmestelle in Dachau überfallen und Bargeld gestohlen.

Zwei unbekannte Täter haben am Sonntagabend eine Wettannahmestelle in Dachau überfallen. Wie die Polizei mitteilt, betraten sie gegen 22.51 Uhr ein "Tipico"-Geschäft in der Berliner Straße und forderten von dem sich im Kassenbereich befindenden Angestellten Geld. Einer der Männer richtete eine Schusswaffe auf den 50-Jährigen, während der andere Bargeld aus der Kasse entwendete.

Die Täter flüchteten in unbekannte Richtung; auch eine Fahndung blieb ergebnislos. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, sich unter 08141/6120 zu melden. Die Tatverdächtigen werden wie folgt beschrieben:

Männlich, 20 bis 25 Jahre, ca. 180 cm, bekleidet mit schwarzer Hose und schwarzem Pullover mit weißen Streifen an den Ärmeln, trug einen Regenschirm mit sich.