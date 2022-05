Unbekannter bricht in Dachauer Freibadkiosk ein und erbeutet eine Sache

Ein Einbrecher oder eine Einbrecherin sucht am Wochenende den Kiosk im Dachauer Freibad heim. Der oder die Unbekannte richtet dabei hohen Sachschaden an.

In den Kiosk des Dachauer Freibades wurde in der Nacht von Freitag auf Samstag eingebrochen. Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen. Der Täter oder die Täterin hebelte laut Polizei den Rollladen am Kiosk auf und gelangte so ins Gebäude.

Großer Schaden bei Kioskeinbruch in Dachau

Lediglich mit einem Bierkrug als Beute verließ der oder die Unbekannte die Örtlichkeit, verursachte aber einen Sachschaden in Höhe von etwa 1600 Euro. Die Polizei Dachau bittet Zeugen sich unter Telefon 08131/5610 zu melden. (AZ)