Unbekannter greift in Dachau 29-jährigen Mann an

In der Nacht zum Mittwoch wird ein 29-Jähriger von einer männlichen Person attackiert. Er wird dabei verletzt. Der Unbekannte flüchtet nach dem Angriff.

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum Mittwoch in Dachau einen 29-Jährigen angegriffen und verletzt. Die Polizei teilte mit, dass die Attacke der männlichen Person kurz vor 2 Uhr in der Schleißheimer Straße auf Höhe der Feldiglstraße stattfand.

Das Opfer erlitt bei dem Angriff mittelschwere Verletzungen und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Der Täter konnte noch vor Eintreffen der Polizei in unbekannte Richtung flüchten. Er wird als etwa 1,75 Meter groß beschrieben, zur Tatzeit war er dunkel gekleidet und trug Kapuze und Schal. Die Polizeiinspektion Dachau ermittelt nun wegen Körperverletzung. (AZ)