Unbekannter klaut Opferstock aus Dachauer Kirche

Ein Unbekannter lässt in der Dachauer Kirche St. Peter eine kleine Holzkiste mit Opfergeld mitgehen. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein bisher noch unbekannter Täter entwendete am Freitag einen hölzernen Opferstock aus der Kirche St. Peter in Dachau. Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Unbekannter Täter erbeutet in Dachauer Kirche Bargeld

Wie die Polizei mitteilt, brach der unbekannte Dieb am Freitag in der Kirche in der St.-Peter-Straße eine kleine Holzkiste vom Gestell. Er nahm die Kiste und das darin befindliche Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich an sich. Der verursachte Sachschaden beträgt etwa 50 Euro.

Die Polizei Dachau bittet unter der Telefonnummer 08131/5610 um Hinweise zu der Tat. (AZ)