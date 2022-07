Unbekannter schlägt Fenster an Dachauer Gymnasium ein

Am Dienstag hat ein bislang unbekannter Täter zwei Fenster am Josef-Effner-Gymnasium mit einem harten Gegenstand beschädigt. Der Sachschaden ist hoch.

Ein bisher unbekannter Täter hat am Dienstag Fenster am Josef-Effner-Gymnasium in der Erich-Ollenhauer-Straße in Dachau beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, schlug im Laufe des Tages ein Unbekannter mit einem harten Gegenstand zwei Fensterscheiben ein. Das Glas splitterte und es entstand ein Sachschaden von etwa 3500 Euro. Die Polizei Dachau hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 08131/5610 zu melden. (inaw)