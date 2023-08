Unbekannter stiehlt in Dachau Handtasche einer 26-Jährigen

An einer Bushaltestelle in der Würmstraße greift ein Täter nach der Umhängetasche und flüchtet. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Einer 26-Jährigen ist am Mittwoch gegen 12.25 Uhr an einer Bushaltestelle in Dachau die Handtasche gestohlen worden. Wie die Polizei berichtet, entwendete der bislang unbekannte Täter in der Würmstraße die über die Schulter hängende Umhängetasche und flüchtete in Richtung Industriegebiet Dachau-Ost.

Der Täter war männlich, trug eine blaue Jeans sowie ein weißes T-Shirt. Die Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg. Der Schaden wird auf rund 300 Euro beziffert. Die Polizei sucht nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können. Sie sollen sich unter 08131/5610 bei der Polizeiinspektion Dachau melden. (AZ)