Unbekannter zerkratzt im Willy-Orth-Weg in Dachau immer wieder Autos

Der Täter hat an Fahrzeugen im Willy-Orth-Weg schon 10.000 Euro Sachschaden angerichtet. Jetzt richtet sich der Verdacht gegen einen 67-jährigen Mann.

Mehrere geparkte Autos hat ein Unbekannter in den vergangenen Wochen in Dachau beschädigt. Er hatte die Fahrzeuge mit einem spitzen Gegenstand verkratzt und dadurch einen Sachschaden in Höhe von ingesamt über 10.000 Euro angerichtet. Möglicherweise hat die Polizei Dachau nun den Täter gefunden - dank der Hilfe zweier Betroffener Autobesitzer.

Zwei Männer beobachten, wie sich der 67-Jährige an einem Auto zu schaffen macht

Wie die Polizei mitteilt, waren alle betroffenen Fahrzeuge im Willy-Orth-Weg abgestellt. Zwei 22-jährige Männer, die selbst von den Auto-Kratzereien betroffen waren, konnten am Sonntag zufällig einen 67-jährigen Dachauer beobachten, wie er sich gegen 22 Uhr an einem Ford zu schaffen machte.

Die Zeugen verständigten umgehend die Dachauer Polizei. Sie ermittelt nun zumindest in diesem einen Fall wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen den Rentner. Ob der Mann auch für die übrigen Taten verantwortlich gemacht werden kann, müssten die weiteren Ermittlungen klären, so die Polizei. (AZ)