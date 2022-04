Unfall in Dachau: 13-jährige Radlerin übersieht ein Auto und wird verletzt

Beim Linksabbiegen übersieht die 13-jährige Schülerin in Dachau ein Auto. Bei dem Zusammenstoß wird die Radlerin verletzt.

Bei einem Zusammenstoß mit einem Auto ist eine 13-jährige Radlerin am Mittwochmorgen in Dachau verletzt worden. Die Schülerin hatte den Wagen übersehen.

Der Unfall ereignete sich laut Polizei kurz nach 7.30 Uhr. Die Schülerin aus Karlsfeld war über die Alte Münchner Straße auf dem Radweg nach Dachau geradelt. Nach dem Stadteingang wollte sie vom endenden Radweg der Augustenfelder Straße nach links in die Aggensteinstraße abbiegen. Dabei übersah sie ein Auto, das die Augustenfelder Straße in gleicher Richtung befuhr. Das Auto, an dessen Steuer eine 37-Jährige saß, und die Radlerin stießen zusammen. Die Schülerin erlitt dabei leichte Verletzungen. (AZ)