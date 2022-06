Unfall in Dachau: 68-Jährige kracht in Hauswand und überschlägt sich

Eine 68-Jährige überschlägt sich in Dachau mit ihrem Auto. Zeugen ziehen sie aus dem auf dem Dach liegenden Wagen. Auch ein Rettungshubschrauber ist im Einsatz.

Eine 68-jährige Frau hat sich am frühen Samstagnachmittag in Dachau mit ihrem Auto überschlagen. Sie war gegen 13.30 Uhr am Karlsberg unterwegs. Als bei der Polizei Dachau der Notruf einging, wurde zunächst sogar gemeldet, dass das Auto zu brennen beginne.

Als die Beamten vor Ort eintrafen, hatten Passanten nach Polizeiangaben die Frau bereits aus ihrem Ford gezogen. Die Mitteilung, dass das Fahrzeug brenne, bestätigte sich nicht.

Unfall in Dachau: Autofahrerin kracht in Hauswand und überschlägt sich

Die Frau war wohl aus der Münchner Straße gekommen und nach links in den Karlsberg eingebogen. Wie die Polizei mitteilte, kam sie beim Abbiegen laut Zeugenaussagen etwas zu weit nach links und touchierte deshalb einen entgegenkommenden VW Golf. Vermutlich aus Schreck trat sie das Gaspedal durch, kam nach rechts von der Straße ab und fuhr auf Höhe der Brunngartenstraße gegen eine Hauswand. Hierbei überschlug sich der Kleinwagen und blieb danach auf dem Dach auf dem Gehweg liegen.

Da die Einsatzkräfte zunächst davon ausgingen, dass die Frau bei dem Unfall schwer verletzt worden war, landete ein Rettungshubschrauber auf der Ludwig-Thoma-Wiese. Es stellte sich jedoch heraus, dass die 68-Jährige sich nur leichte Verletzungen zugezogen hatte. Daher wurde der Hubschrauber doch nicht benötigt.

17.000 Euro an zwei Fahrzeugen in Dachau, Telefonverteilerkasten ist zerstört

Polizei und Feuerwehr sperrten den Karlsberg während der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde. Der Ford wurde mit einem Kranwagen geborgen. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von circa 17.000 Euro. Zudem wurde ein Telefonverteilerkasten vollständig zerstört. (nsi)