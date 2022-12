Unterernährt, verwirrt, stark unterkühlt: 52-Jähriger in Dachau gerettet

Ein 52-Jähriger fordert eine Frau in Dachau auf, ihn in ihre Wohnung zu lassen. Er ist stark unterkühlt und macht einen verwirrten Eindruck. Die Frau ruft die Polizei.

Ein unterernährter und zudem stark unterkühlter Mann ist am Samstag in Dachau in ein Krankenhaus gebracht worden. Eine Bewohnerin der Breslauer Straße in Dachau hatte die Polizei verständigt. Der Mann forderte sie auf, ihn in ihre Wohnung zu lassen. Er machte auf sie einen verwirrten Eindruck. Die Dame bat die Beamten um Hilfe.

Rettungsdienst bringt in Dachau unterkühlten 52-Jährigen in Klinik

Als sie vor Ort eintrafen, bemerkten sie, dass sich der 52-Jährige in einem schlechten Allgemeinzustand befand. Aufgrund der anhaltend niedrigen Temperaturen war er stark unterkühlt und zudem unterernährt. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren medizinischen Versorgung in eine Klinik. (nsi)