Verkehrsunfall mit Jaguar, Porsche und BMW

Weil sie im Straßenverkehr Rücksicht nehmen will, kollidiert eine 55-jährige Autofahrerin nacheinander mit zwei anderen Autos. Es entsteht lediglich Sachschaden.

Ihre Rücksichtnahme ist einer 55-jährigen Autofahrerin aus München in Dachau gleich doppelt zum Verhängnis geworden. Sie hatte einen Unfall - nach einem Unfall.

Die Frau war mit einem Jaguar am Freitagnachmittag, gegen 17.30 Uhr auf der Frühlingsstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. Weil vor ihr ein Autofahrer versuchte, in eine Parklücke zu kommen, wollte ihm die Jaguar-Fahrerin Platz machen und setzte ein Stück zurück. Hinter ihr stand allerdings bereits ein Porsche, auf den die 55-Jährige dann rückwärts auffuhr.

BMW-Fahrerin fährt zwischen die Unfallautos

Wegen des regen Verkehrs vereinbarten der 60-jährige Porsche-Fahrer und die Jaguar-Fahrerin, 20 Meter weiterzufahren und den Personalienaustausch dort durchzuführen, um den Verkehr nicht weiter zu behindern. Die Münchnerin wollte also 20 Meter weiter vorne in einer Parkbucht einparken. Zwischenzeitlich hatte allerdings eine 57-jährige Karlsfelderin mit ihrem BMW den Porsche überholt und sich zwischen die beiden Unfallbeteiligten gesetzt. Dies übersah die 55-jährige Unfallverursacherin, weshalb sie beim rückwärts einparken auch noch leicht gegen den BMW stieß, der nun knapp hinter ihr stand.