Versuchter Raub in Dachau: 19-Jähriger kann gerade noch flüchten

Ein 19-Jähriger wird in Dachau von Unbekannten körperlich angegangen und bedroht. Sie fordern ihn auf, sein Geld herauszurücken. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Unbekannte Täter haben am Mittwochabend in Dachau versucht, einen 19-Jährigen zu berauben. Der junge Mann konnte allerdings in einem günstigen Moment flüchten. Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck hat die Ermittlungen übernommen.

Der 19-jährige Student war gegen 20.30 Uhr zu Fuß im Bereich der Wiener Straße unterwegs. Wie die Polizei mitteilte, näherten sich seinen Angaben zufolge etwa auf Höhe der St.-Peter-Straße zwei Unbekannte, gingen ihn körperlich an und bedrohten ihn.

Versuchter Raub: Passanten werden für 19-Jährigen zur Rettung

Die Täter forderten den 19-Jährigen auf, ihnen Bargeld und seine Kopfhörer zu geben. In einem günstigen Moment konnte er sich nach Polizeiangaben von den Tätern lösen und zwei Passanten anschließen. Die Täter flüchteten daraufhin ohne Beute, das Opfer blieb unverletzt.

Die Ermittler der Kriminalpolizei bitten eventuelle Tatzeugen, sich unter der Telefonnummer 08141/6120 zu melden. Insbesondere sucht die Polizei auch nach den beiden unbekannten Passanten und bittet sie dringend, sich mit den Kriminalbeamten in Verbindung zu setzen. (nsi)