Vorderrad löst sich von Mini: Auto prallt gegen Baum

Weil sich ein Vorderrad ihres Minis gelöst hat, hat eine 49-jährige Frau am Mittwoch in Dachau einen Unfall gebaut. Sie blieb dabei unverletzt.

Laut Polizei war eine 49-Jährige gegen 10.40 Uhr auf der Schleißheimer Straße in Dachau in Richtung Oberschleißheim unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang Dachau auf Höhe der dortigen Baggerseen löste sich plötzlich das linke Vorderrad des Mini. Das Rad rollte über den dortigen Fuß- und Radweg in das angrenzende Waldstück. Der Mini kam deshalb nach rechts von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Sachschaden am Auto liegt im vierstelligen Bereich. Die Polizeiinspektion Dachau hat nun Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. (AZ)