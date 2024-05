Verkehrskontrolle endet für einen Autofahrer in der Zelle

Bei einer Verkehrskontrolle im Dachauer Ortsteil Webling kann sich ein Autofahrer nicht ausweisen. Wie sich herausstellt, ist er polizeibekannt – und unbelehrbar.

Eine Verkehrskontrolle hat einen Autofahrer am Dienstagabend in eine Zelle gebracht. Wie die Dachauer Polizei berichtet, unterzogen Streifenbeamte den Mann auf der Staatsstraße 2047 im Dachauer Ortsteil Webling gegen 22 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle. Der Mann hatte keine Ausweisdokumente dabei und gab den Beamten gegenüber unstimmige Personalien an.

Schlussendlich konnten die Beamten durch einen Abgleich seiner Fingerabdrücke die Identität des Mannes ermitteln. Es handelte sich um einen bereits polizeibekannten 34-Jährigen. Wie sich zeigte, hat der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland und keine Fahrerlaubnis, so die Polizei. Zudem lag gegen ihn ein Haftbefehl vor – erlassen wegen wiederholten Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

Eine Nacht im Haftraum der Dachauer Polizei

Da er die Geldstrafe in vierstelliger Höhe nicht bezahlen konnte wurde er verhaftet. Nachdem er eine Nacht im Haftraum auf der Polizeiinspektion verbrachte, konnte er den ausstehenden Betrag schlussendlich über seinen Arbeitgeber aufbringen und wurde nach Bezahlung entlassen.

Den Unbelehrbaren erwarten nun laut Polizei neue Verfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis sowie der falschen Namensangabe. (bac)