Wieder Montags-Umzüge zur Corona-Pandemie in Dachau

Bis zu 280 Menschen ziehen in Dachau mit Lichtern bis zum Schlossplatz. Der Umzug zur Corona-Pandemie ist nicht angemeldet. Auch vor Weihnachten gab es Versammlungen.

In Dachau kam es am Montagabend erneut zu einem nicht angemeldeten Umzug zur Corona-Pandemie durch die Stadt. Das teilt die Dachauer Polizei mit. Nach Polizeiangaben zogen bis zu 280 Personen friedlich mit Lichtern und Laternen vom Schrannenplatz über die Ludwig-Thoma-Straße, Mittermayerstraße und Augsburger Straße zum Schlossplatz. Der Aufzug verlief ohne Störungen, berichtet die Polizei.

Am Montagabend vor Weihnachten hatte es in Dachau eine angemeldete Versammlung am Schrannenplatz mit etwa 250 Personen gegeben. Zeitgleich versammelten sich laut Polizei am Schrannenplatz zahlreiche Personen mit Lichtern sowie Laternen und starteten einen stillen Umzug über den Karlsberg, den Unteren Markt, den Volksfestplatz und die Martin-Huber-Treppe zurück zur Altstadt und weiter zum Schlossplatz, wo diese Versammlung beendet wurde. Nach Polizeiangaben umfasste der Zug zum Schluss ebenfalls etwa 250 Personen.

Anzeige wegen Missachtung des Mindestabstandsgebots

Gegen fünf Teilnehmer des Lichter-Umzuges wurde eine Ordnungswidrigkeiten-Anzeige wegen Missachtung des Mindestabstands-Gebotes erstattet. Gegen eine weitere Person wird wegen eines Verstoßes gegen das Versammlungsgesetz, hier der Durchführung einer Versammlung ohne Anmeldung, ermittelt. Ansonsten verlief diese vorweihnachtliche Versammlung friedlich und ohne Störungen, so die Polizei.

Lichter-Spaziergang auch in Karlsfeld

Auch in Karlsfeld fand sich laut Polizei an diesem Montag, 27. Dezember, um 18 Uhr eine Gruppe von bis zu 40 Personen am Rathaus zusammen, die gemeinsam mit Lichtern zum Bürgerhaus und wieder zurück zog. Es kam zu keinen Störungen. (AZ)

