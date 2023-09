Zehnjährige wird in Dachau auf dem Weg zur Schule verletzt

Eine zehn Jahre alte Schülerin ist am Donnerstagmorgen mit einem Auto zusammengestoßen und musste im Krankenhaus behandelt werden.

Eine zehn Jahre alte Schülerin ist bei einem Unfall am Donnerstagmorgen in Dachau auf dem Weg zur Schule bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war das Mädchen gegen 7.30 Uhr mit dem Fahrrad auf dem Radfahrstreifen in der Sudetenlandstraße in Richtung Dachau-Ost unterwegs. Ein 22 Jahre alter Dachauer fuhr mit seinem Auto in die gleiche Richtung. Beim Abbiegen in die Theodor-Heuss-Straße übersah er die Schülerin, die weiterhin geradeaus fuhr. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem die Zehnjährige stürzte und leicht verletzte. Sie wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 Euro. (AZ)