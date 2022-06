Zimmer einer Obdachlosenunterkunft in Dachau brennt

Die Feuerwehr wird am frühen Sonntagmorgen alarmiert und bringt den Brand schnell unter Kontrolle. Trotzdem verletzt sich eine Person.

Bei einem Brand in einer Obdachlosenunterkunft in Dachau am frühen Sonntagmorgen ist eine Person verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand gegen sieben Uhr über den Notruf gemeldet. Das Feuer war in einem Zimmer ausgebrochen. Der 24 Jahre alte Zimmerbewohner verursachte den Brand vermutlich durch einen Gegenstand, den er nach dem Kochen auf dem Küchenherd im Zimmer zurückließ.

Er zog sich eine leichte Rauchgasvergiftung zu. Das Zimmer wurde zerstört und damit unbewohnbar. Auch die Fassade wurde in Mitleidenschaft gezogen. Den Schaden schätzt die Polizei auf mehr als 20.000 Euro. Die weiteren Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses konnten dieses unverletzt verlassen. Die Ermittlungen in diesem Fall wurden von der Kriminalpolizeiinspektion Fürstenfeldbruck übernommen und dauern an. (inaw)