Zwei Betrunkene krachen mit Mini Cooper auf eine Terrasse

Der Fahrer verliert in Dachau komplett die Kontrolle über das Auto. Es durchbricht einen Holzzaun und durchfährt einen Garten. Wer saß am Steuer?

Ein aufsehenerregender Unfall hat sich am Sonntag in Dachau ereignet. Dabei krachte ein Mini-Cooper in der Freisinger Straße durch einen Holzzaun, fuhr durch einen Garten und kam auf der Terrasse zum Stehen.

Wie die Polizei mitteilt, informierten sie gegen 4 Uhr mehrere Anwohner darüber, dass ein Autofahrer komplett die Kontrolle über seinen Wagen verloren hätte. Vor Ort traf die Polizei im Auto zwei stark alkoholisierte Männer im Alter von 36 und 31 Jahren an. Wer von ihnen zum Unfallzeitpunkt am Steuer saß, ist bislang nicht geklärt.

Die Dachauer Polizei stellt den Mini Cooper nach dem Unfall sicher

Die Polizei ordnete deshalb bei beiden Männern eine Blutentnahme an und stellte das Auto sicher. Einer der Männer war bei dem Unfall verletzt worden und wurde ins Klinikum Dachau gebracht.

Bei dem Unfall wurde der Zaun stark beschädigt und die Terrasse nahezu gänzlich zerstört. Ebenfalls beschädigt wurde die Gebäudewand der Terrasse. Der Sachschaden an dem Grundstück wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Der Sachschaden am Auto beläuft sich auf etwa 15.000 Euro. (AZ)