Zwei E-Scooter-Fahrer verletzen sich bei Unfällen in Dachau

Zwei E-Scooter-Fahrer - ein 18- und ein 59-Jähriger - stürzen jeweils allein beteiligt. Ein weiterer wird von der Polizei mit einem frisierten Gerät erwischt.

Zwei E-Scooter-Fahrer haben sich am Mittwochmittag kurz hintereinander bei Unfällen verletzt. Laut Polizei war ein 18 Jahre alter Dachauer mit einem Miet-Roller in der Dachauer Altstadt unterwegs. Am Fuße des Karlsbergs verlor der Mann im Bereich einer Linkskurve die Kontrolle und stürzte. Er wurde mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Nur rund 20 Minuten später gegen 12.30 Uhr stürzte ein 59 Jahre alter Dachauer ebenfalls ohne Fremdeinwirkung auf der Hermann-Stockmann-Straße. Er erlitt leichte Verletzungen. Bei der Unfallaufnahme zeigte sich außerdem, dass der E-Scooter nicht versichert war.

Bei der Kontrolle eines weiteren E-Scooters gegen 22.30 Uhr in der Sudetenlandstraße in Dachau ergaben sich Anhaltspunkte, dass das Fahrzeug mit bis zu 100 km/h deutlich schneller fahren soll als die gesetzlich vorgeschriebene bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h. Der Fahrer - ein 30 Jahre alter Dachauer - war freilich nicht im Besitz der zum Führen des nun fahrerlaubnispflichtigen Gefährts erforderlichen Fahrerlaubnis. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Der E-Scooter wurde sichergestellt. (AZ)