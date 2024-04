Zwei Männer treten auf einen am Boden liegenden Mann ein

In der Nacht zum Dienstag kommt es in Dachau zu einer gewaltsamen Auseinandersetzung. Opfer ist ein 31-Jähriger. Einer der Täter ist der Polizei gut bekannt.

Drei Männer sind in der Nacht zum Dienstag in Dachau in Streit geraten. Dabei wurde ein 31-Jähriger zu Boden gerissen und von den beiden anderen geschlagen und getreten.

Laut Polizei fand die Auseinandersetzung gegen 2.20 Uhr im Bereich der Wallbergstraße statt. Die Ursache ist bislang unbekannt. Die Täter waren ein 38-Jähriger aus Dachau und ein 35-jähriger Wohnsitzloser. Sie flüchteten zu Fuß, als die Polizeistreife eintraf. Die Beamten konnten den 35-Jährigen allerdings stellen. Dieser wehrte sich erheblich gegen seine Festnahme. "Unter Anwendung unmittelbaren Zwangs konnte er überwältigt werden", heißt es im Polizeibericht.

Der 35-jährige Täter wird heute dem Haftrichter vorgeführt

Der Mann ist aufgrund diverser Gewaltdelikte bereits vielfach in Erscheinung getreten. Auch wurde wegen anderer Delikte gerichtlich ein Alkoholkonsumverbot gegen ihn verhängt. Der 35-Jährige hatte allerdings 0,5 Promille Alkohol im Blut. Zudem lag ein in anderer Sache erlassener Haftbefehl gegen ihn vor.

Gegen den 35-Jährigen wurde unter anderem ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung, Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Bedrohung eingeleitet. Er wird im Laufe des Tages einem Haftrichter vorgeführt.

Das 31-jährige Opfer erlitt bei dem Angriff leichte Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dem zweiten Täter gelang zunächst die Flucht, er ist aber der Polizei namentlich bekannt. (AZ)