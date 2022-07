Zwei Radfahrer stoßen auf einem Radweg in Dachau zusammen

Bei einer Kollision auf dem Radweg der Augsburger Straße haben sich zwei Fahrradfahrer so schwer verletzt, dass sie ärztlich behandelt werden mussten.

Zwei Fahrradfahrer sind auf dem Radweg in der Augsburger Straße in Dachau zusammengestoßen und haben sich dabei verletzt. Laut Polizei fuhr ein 19 Jahre alter Dachauer am Mittwoch gegen 16.45 Uhr auf dem Radweg in Richtung Webling. Kurz nach dem Kreisverkehr stieß er mit einem entgegenkommenden 50-Jährigen aus Bergkirchen zusammen. Der 19 Jahre alte Radfahrer musste mit leichten Verletzungen in das Klinikum Dachau eingeliefert werden. Der 50-Jährige wurde mit leichten Verletzungen an der Unfallstelle versorgt. Der Sachschaden beträgt etwa 250 Euro. Die genaue Unfallursache ist noch nicht geklärt. (inaw)