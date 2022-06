Zwei unbekannte Männer belästigen junge Frau in Dachau

Auf dem Nachhauseweg vom Bahnhof wird eine 18-Jährige von zwei Männern festgehalten. Die junge Frau kann sich losreißen. Jetzt ermittelt die Kripo.

Zwei unbekannte Männer haben eine 18-jährige Frau in Dachau belästigt und unsittlich berührt. Der Vorfall, den die Polizei erst am Donnerstag mitteilte, hat sich bereits am 20. Mai ereignet. Nun ermittelt die Kriminalpolizei.

Der Mitteilung des Polizeipräsidiums Oberbayern zufolge, war die 18-Jährige am 20. Mai gegen 22.30 Uhr auf dem Weg vom Dachauer Bahnhof nach Hause. In der Johann-Ziegler-Straße traf sie auf zwei Männer, die sie schließlich festhielten. Dabei machten die Unbekannten unsittliche Angebote. In einem günstigen Moment konnte sich die junge Frau losreißen und flüchten.

Junge Frau belästigt: Die Kripo sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Fürstenfeldbruck ermittelt nun wegen des Verdachts der sexuellen Nötigung sowie der Körperverletzung gegen die Unbekannten, die als dunkelhäutig und etwa 25 bis 30 Jahre alt beschrieben werden. Die Ermittler suchen insbesondere Zeugen, denen die Situation möglicherweise aufgefallen ist oder die sonst verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter 08141/6120 entgegengenommen. (AZ)