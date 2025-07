Polizei nimmt betrunkenen Randalierer in Gewahrsam

Ein betrunkener Randalierer hat sich in Karlsfeld (Landkreis Dachau) aggressiv gegenüber der Polizei verhalten und musste in Gewahrsam genommen werden. Laut Polizeibericht wurden die Beamten in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zu einer randalierenden Person in der Rathausstraße gerufen. Der 42-Jährige, der mit etwa 1,6 Promille alkoholisiert war, verhielt sich den Beamten gegenüber aggressiv und unkooperativ.

Einem ausgesprochenen Platzverweis kam er nicht nach, weshalb er in Gewahrsam genommen werden sollte. Dagegen leistete er Widerstand und beleidigte die Beamten mehrfach. Als er in den Streifenwagen gebracht werden sollte, trat er vorsätzlich gegen den geparkten Audi eines Anwohners. Bei der Aktion wurde der Mann leicht verletzt.

Randalierer muss Nacht in Polizeigewahrsam verbringen

Nachdem er ärztlich versorgt wurde und eine staatsanwaltschaftlich angeordnete Blutprobe abgegeben hatte, musste er die Nacht im Gewahrsam der Polizeiinspektion Dachau verbringen. Polizeibeamte wurden nicht verletzt. Den 42-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Sachbeschädigung. (hop)