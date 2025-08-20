Uneigennützig, engagiert, erfolgreich: Diese Menschen ehrt die Gemeinde Hollenbach

Um besonders verdiente, ehrenamtlich engagierte Menschen zu ehren, richtete die Gemeinde Hollenbach erstmals einen Empfang für sie aus. Vor rund 90 Personen hob Bürgermeister Xaver Ziegler im Mehrzwecksaal des Kindergartens St. Ulrich die Wichtigkeit des Ehrenamtes für jede Kommune hervor und dankte den Anwesenden für ihr Engagement. Drei Gruppen stellte er besonders in den Mittelpunkt.

Zu den geladenen Gästen zählten laut einer Mitteilung neben Dekan Stefan Gast und Mitgliedern der Kirchenverwaltung auch die Vorsitzenden der Vereine aus allen Ortsteilen, die Leiterinnen der Gemeinde-Bücherei und der beiden Kitas, die Mitglieder des Gemeinderates, die Feuerwehrkommandanten und Jugendwarte der Feuerwehren.

Nach einem Unfall finden sich die Schulweghelfer zusammen

Der Gemeindechef holte sich jeweils professionelle Unterstützung, um zwei Gruppen speziell zu ehren. Zunächst waren die Schulweghelfer an der Reihe. Diese siebenköpfige Gruppe entstand nach einem eigentlich negativen Ereignis vor zwei Jahren. Damals war ein Bub an einer stark frequentierten Stelle der Ortsdurchfahrt Igenhausen von einem Fahrzeug angefahren worden. Daraufhin suchte die Mutter mit der Gemeinde und der Kreisverkehrswacht Mitstreiter, um den Schulweg der Kinder sicherer zu machen. Schnell fand sich eine Gruppe von Engagierten zusammen, die seitdem tagtäglich im Einsatz sind.

Helmut Beck, Vorsitzender der Kreisverkehrswacht Aichach-Friedberg und pensionierter Polizist, hob das nicht selbstverständliche und uneigennützige Engagement der Helferinnen und Helfer hervor. Sie würden bei jedem Wetter frühmorgens zuverlässig ihren Dienst tun und so einen großen Beitrag zur Sicherheit der schwächsten Verkehrsteilnehmer leisten.

Icon vergrößern Bürgermeister Xaver Ziegler (links) lobte die Schulweghelferinnen und Schulweghelfer für ihren Beitrag zur Sicherheit der Schulkinder; rechts Helmut Beck von der Kreisverkehrswacht. Foto: Sabrina Wolf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bürgermeister Xaver Ziegler (links) lobte die Schulweghelferinnen und Schulweghelfer für ihren Beitrag zur Sicherheit der Schulkinder; rechts Helmut Beck von der Kreisverkehrswacht. Foto: Sabrina Wolf

Uneigennütziger Dienst für die Allgemeinheit zeichnet auch die zweite Gruppe aus: die Feuerwehrfrauen und -männer, die bei der Hochwasserkatastrophe Anfang Juni 2024 im Landkreis Aichach-Friedberg im Einsatz waren. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder und Innenminister Joachim Herrmann haben für sie Fluthelfer-Ehrennadeln ausgelobt. Diese übergab den Feuerwehrleuten Kreisbrandinspektor und stellvertretender Kreisbrandrat Klaus Hartwig zusammen mit einer Ehrennadel des Landkreises.

Fußballer tragen sich ins Goldene Buch der Gemeinde Hollenbach ein

Zuvor lobte Hartwig die Bereitschaft der Anwesenden, für den Nächsten und die Allgemeinheit einzutreten, manchmal unter Gefährdung der eigenen Unversehrtheit. Mahnende Worte richtete er an den Bürgermeister und den Gemeinderat. Das Beschaffungskonzept für die fünf Feuerwehren der Gemeinde, das sich gerade in der Umsetzung befindet, sei positiv zu sehen. Die Investition sei angesichts der stetig steigenden Extremwetterereignisse und sonstigen Herausforderungen auch notwendig.

Icon vergrößern Bei den Feuerwehrleuten bedankte sich der Hollenbacher Gemeindechef Xaver Ziegler für ihren Einsatz bei der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr. Foto: Sabrina Wolf Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Bei den Feuerwehrleuten bedankte sich der Hollenbacher Gemeindechef Xaver Ziegler für ihren Einsatz bei der Hochwasserkatastrophe im vergangenen Jahr. Foto: Sabrina Wolf

Bürgermeister Ziegler konnte weitere Engagierte ehren, darunter die erste Mannschaft des TSV Hollenbach, der nach einem zweijährigen Abstecher in die Bezirksliga der erneute Aufstieg in die Landesliga Südwest gelungen ist. Das ist für den TSV nicht nur der größte Erfolg seiner in vier Jahren bereits 100-jährigen Geschichte, sondern sei für einen „Dorfverein“ eine außergewöhnliche sportliche Leistung. Ziegler lobte nicht nur die Spieler und ihre Leistung, sondern gab auch zu bedenken, dass es im Hintergrund viele Menschen brauche, um solche Erfolge zu erreichen und einen so florierenden und großen Verein am Laufen zu halten. Er dankte den Vertretern des größten Vereins der Gemeinde für ihre Verdienste.

Als „Höhepunkt“ des Ehrenamtsempfangs lud der Bürgermeister die anwesenden Spieler und Betreuer dazu ein, sich im Goldenen Buch der Gemeinde zu verewigen. Diese Ehre werde nur wenigen Menschen zuteil und setze besondere Verdienste oder Leistungen für die Gemeinde voraus, betonte Ziegler.

Der Ehrenamtsempfang machte nach Ansicht Zieglers deutlich: „In Hollenbach lebt und wirkt ein starkes Netz aus Engagement, Leidenschaft und Zusammenhalt – Werte, die eine Gemeinde lebenswert machen.“ Mit diesen Worten eröffnete er das reichhaltige Buffet, das die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung vorbereitet hatten.