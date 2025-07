Ein US-Panzer vor dem Unteren Tor in Aichach. Am 28. April 1945 rückten die amerikanischen Streitkräfte ohne große Gegenwehr in Aichach ein. Einen Tag später machte ein amerikanischer Fotograf dieses Bild. Michael Schmidberger entdeckte es vor 30 Jahren im Institut für Zeitgeschichte in Stuttgart. Aber auch im amerikanischen Verteidigungsministerium, dem Pentagon, ist diese Aufnahme archiviert. Franz Achter hat das Bild dort angefordert.

Foto: Archiv Pentagon/Sammlung Franz Achter