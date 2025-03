Aichach-Ecknach Kriegserinnerungen: Als SS-Leute Widerstand leisten, feuern Panzer Warnschüsse auf Ecknach ab

Zeitzeugen berichten, wie der Einmarsch der Amerikaner in Ecknach verläuft. Am 28. April 1945 rücken die Panzer an. Deutsche Soldaten sprengen die Brücke am Flutgraben.