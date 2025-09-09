Entspannt zu Arbeit: Diese Tricks nutzen Pendler

Pendeln gehört für viele Berufstätige zum Arbeitsalltag. Gerade in die Städte pendeln viele Menschen aus ländlicheren Gebieten ein. Dabei müssen sie unterschiedlich lange Strecken zurücklegen. Aus dem Landkreis Aichach-Friedberg pendelten nach Zahlen der Arbeitsagentur Augsburg zum Stichtag am 30. Juni vergangenen Jahres rund 13.900 Personen nach Augsburg. Das sind 37,2 Prozent aller Pendlerinnen und Pendler des Wittelsbacher Landes. Mit 6700 Menschen steht München auf dem zweiten Platz. Gerade für Beschäftigte mit längerer Fahrzeit kann der Weg schnell zur Last werden. Welche Tricks haben die Menschen im Landkreis parat, um sich die Fahrt angenehmer zu machen?

Friedberger nimmt zwei Stunden Pendelzeit nach Dachau in Kauf

Benedict Müller aus Friedberg hilft vor allem „ganz viel Musik hören“. Er pendelt viermal die Woche nach Dachau und ist dafür meist an die zwei Stunden pro Weg unterwegs. Ein Auto besitzt der junge Mann nicht, weswegen er auf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen ist.

Müller ist einer von rund 1600 Pendlern, die im Kreis Dachau beschäftigt sind. Er versucht, Stoßzeiten zu vermeiden und fährt, wenn möglich, eine Stunde früher los – auch um auf jeden Fall pünktlich anzukommen. Den langen Weg nutzt er in der Regel zum Arbeiten, „damit nicht ganz so viel Zeit verloren geht“. Auch weicht er gerne auf den Bus aus, wenn dieser weniger ausgelastet ist.

Nickerchen, Musik, Literatur: So entspannen Pendler aus Aichach-Friedberg im Zug

Der Landkreis Aichach-Friedberg verzeichnet mehr als doppelt so viele Auspendler (37.460) wie Einpendler (17.740). Auch Gerhard Seidl aus Aichach verlässt für seine Arbeit das Wittelsbacher Land. Allerdings hält er seine Strecke nach Ingolstadt für „machbar“. Er pendle schon seit einigen Jahren und sei dementsprechend „abgehärtet und an die Bahn gewöhnt“. Seidl versucht, die Zeit bestmöglich zu „genießen“ – morgens macht er häufig noch ein kurzes Nickerchen auf der halbstündigen Fahrt. Auch sonst versucht er, seinen Weg entspannt anzugehen und sich nicht stressen zu lassen. „Das hilft sowieso nicht.“

Mareike Tomm aus Schrobenhausen gelingt das nicht so gut. Ihr fällt es schwer, sich nicht aufzuregen, wenn es mal nicht nach Plan läuft, sagt sie. Vor allem, da die Bahn nur einmal pro Stunde fährt. Früher hat Tomm in Brandenburg gelebt und pendelte öfter nach Berlin. Damals musste sie mit dem Auto von zu Hause aus zum Bahnhof fahren. Das sei hier glücklicherweise nicht mehr so.

Für sie ist Musik ebenfalls wichtig. „Die hilft vor allem bei Verzögerungen oder wenn die Bahn mal ausfällt.“ Mittlerweile nimmt die Angestellte immer ein Buch mit, „für alle Fälle“ – auch wenn sich das Lesen auf der Strecke nach Friedberg kaum lohnt. Aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen pendelten laut Arbeitsagentur 1380 Menschen ins Wittelsbacher Land.

Beschäftigte im Raum Aichach-Friedberg kommen oft aus Augsburg

Elsa Koller-Knedlik, Vorsitzende der Geschäftsführung der Arbeitsagentur Augsburg, sagt, für den Ausgleich von Angebot und Nachfrage von Arbeitsplätzen in der Region sei die Bereitschaft zum Pendeln wichtig. „Gerade für Hochqualifizierte bietet unsere Wirtschaftsregion, hier vor allem Augsburg, inzwischen eine größere Bandbreite an Arbeitsmöglichkeiten.“ Die Stadt verzeichnet steigende Einpendlerzahlen.

Neben Augsburg, Dachau und München sind die Landkreise Augsburg sowie Neuburg-Schrobenhausen mit 4170 beziehungsweise 1770 Einpendlerinnen und Einpendlern häufige Beschäftigungsorte für Menschen aus dem Landkreis Aichach-Friedberg. Einpendler in den Landkreis kommen vorwiegend aus der Stadt Augsburg (7140) und dem Landkreis Augsburg (3640). Aber auch München (695) und Dachau (665) gehören zu den fünf häufigsten Wohnorten von Beschäftigten im Wittelsbacher Land.

Viele Pendlerinnen und Pendler radeln zum Bahnhof. Foto: Celine Wolf (Symbolbild)

Katrin Riedel gehört zu den 6750 Pendlerinnen und Pendlern, die in München beschäftigt sind. Wenn die Aichacherin auf ihrem Weg den ersten Kaffee trinkt, hat sie „direkt bessere Laune“. Wie Benedict Müller fährt auch sie gelegentlich früher los als nötig, damit „alles etwas entspannter ist“. Für sie machen Hörbücher einen großen Unterschied und die Fahrtzeit angenehmer. Ihr Tipp außerdem: Kreuzworträtsel. Man werde ein bisschen wacher und es mache Spaß.

