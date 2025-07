Mais-Zeit ist Labyrinth-Zeit: Das ist das neue Motiv im Maislabyrinth in Radersdorf

Das Maislabyrinth im Kühbacher Ortsteil Radersdorf ist seit Freitag wieder geöffnet. Nachdem sich Tier- und Technikmotive jedes Jahr abwechseln, ist nach dem Pegasus im Vorjahr wieder Technik an der Reihe. Das diesjährige Motiv: eine Dampflok. In Anlehnung an das 200. Jubiläum der Eisenbahn in Europa. Susanne Tyroller, die das Maislabyrinth zusammen mit ihrem Mann Hans betreibt, verrät: „Mein Mann hat sich schon lange eine Eisenbahn gewünscht.“

Geöffnet ist das Labyrinth täglich von 10 Uhr bis 19 Uhr. An besonders heißen Tagen rät Tyroller aber dazu, entweder morgens oder am späteren Abend zu kommen, um der größten Hitze zu entgehen. An solchen Tagen könne auch gerne länger geöffnet bleiben. Die Eintrittspreise liegen bei 6,50 Euro für Erwachsene und 5,50 Euro für Kinder. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder kostet 20 Euro.

Geisternacht im Maislabyrinth in Radersdorf

Ein Höhepunkt: die Geisternacht am Samstag, 9. August. Los geht es um 20.30 Uhr, wenn das Wetter es zulässt. Im Labyrinth sind 15 Fragen versteckt, die gefunden werden müssen. Wer alle hat, kann an einer Verlosung teilnehmen.

Auf dem Spielplatz beim Maislabyrinth gibt es laut Tyroller neue Spiele für die Kinder. Altbewährte Klassiker wie Seilbahn, Trampolin und Karussell sind ebenfalls vorhanden. Kinder können auch in diesem Jahr wieder ihre Geburtstage auf dem Gelände feiern. Picknick oder Kuchen dürfen selbst mitgebracht werden. Es stehen überdachte Essensplätze zur Verfügung. Das Gelände befindet sich in der Raiffeisenstraße 14.