Bleibt der Expressbus von Dasing über Adelzhausen nach Pasing doch?

Plus Auch ohne mehr Geld aus dem Landkreis Aichach-Friedberg will der Landkreis Dachau die Schnellbuslinie bis zum Dasinger Bahnhof fortführen. Das ist geplant.

Geht es mit dem Expressbus zwischen Dasing und München-Pasing nun doch über 2025 hinaus weiter? Laut den Plänen des Landkreises Dachau lautet die Antwort auf diese Frage: ja. Und das, obwohl sich die im Wittelsbacher Land hauptsächlich davon profitierenden Kommunen Adelzhausen und Dasing sowie der Landkreis Aichach-Friedberg dagegen entschieden haben, die vom Landkreis Dachau geforderte höhere finanzielle Beteiligung zu übernehmen. Wie die Kostenaufteilung final ab 2026 dann aussehen wird, ist offenbar noch nicht für alle Beteiligten final entschieden.

Seit 2020 ist die Schnellbuslinie X732 in Betrieb. Sie bringt Fahrgäste stündlich von Dasing Bahnhof über Adelzhausen, Odelzhausen, Wiedenzhausen und Sulzemoos nach München-Pasing - und wieder zurück. Es ist ein besonderes Projekt, denn die Linie führt nicht nur durch mehrere Landkreise, sondern auch über die Grenze des Münchner Verkehrsverbundes (MVV) hinweg. Vorangegangen waren jahrelange Diskussionen über Streckenverlauf und Finanzierung. Der MVV und der Landkreis Dachau zogen ein durchweg positives Zwischenfazit. "Der Ausbau der Linie war die richtige Entscheidung", hieß es etwa nach rund 1,5 Jahren Betrieb vom MVV. Ähnlich äußerte sich auch der Landkreis Dachau: "Die Entwicklung der Linie gestaltet sich durchaus positiv." Und das trotz eines schwierigen Starts mitten in der Corona-Pandemie.