Daniel Martini ist Innungssieger der Schreiner im Kreis

Schreiner und Schreinerinnen aus dem Wittelsbacher Land wurden in der traditionellen Freisprechfeier beim Bäckerwirt in Dasing von ihrem Stand als Lehrlinge freigesprochen. Innungsobermeister Konrad Sedlmeyr führte durch die Veranstaltung, die Schulleiterin der Beruflichen Schulen Wittelsbacher Land, Cornelia Nieberle-Schreiegg, beglückwünschte die Junghandwerker zu ihren Leistungen.

Beide bestätigten, dass die Vielfalt der Möbelstücke erstaune und die harmonische Gestaltung und die sorgfältige Konstruktion überzeuge. Nieberle-Schreiegg maß den ausgestellten Stücken einen hohen „künstlerischen Wert“ zu. Pater Christoph Lentz verglich sehr anschaulich die Entstehung eines Werkstücks mit verschiedenen Lebenssituationen. Sonja Schmaus, Fachbetreuerin der Abteilung Holztechnik der Berufsschule, lud die Festgäste auf eine mit vielen Bildern belegte Zeitreise ein, bei der klar wurde, dass in den drei Ausbildungsjahren viel gearbeitet wurde, aber auch der Spaß bei der Arbeit nie zu kurz kam.

Freisprechungsfeier der Schreinerinnung im Landkreis: (von links) Konrad Sedlmeyr, Gerhard Huber, Raphael Häußler, Florian Sedlmeyr, Michael Strauch, Daniel Martini, Jessica Dietrich, Selina Barl, Rudi Rehle, Sonja Schmaus. Foto: Sonja Schmaus

Die Gesellenbriefe wurden feierlich von Ferdinand Birkmeir, Lehrlingswart der Schreinerinnung und Hermann Merz, Stellvertretender Innungsobermeister, überreicht. Daniel Martini (Schreinerei Strauch, Aichach) wurde erster Innungssieger, sein innovativer dynamischer Sessel überzeugte durch eine saubere handwerkliche Bearbeitung. Die Plätze zwei und drei belegten Raphael Häußler (Möbelhandwerk Gerhard Huber, Kissing) und Jessica Dietrich (Schreinerwerkstätte Weichenberger, Dasing). Zuletzt wurde noch der „Gute Form“ Wettbewerb ausgelobt: Sieger wurde Raphael Häußler mit seinem filigran gestalteten Weinschrank in Rüster mit selbst konzipierten Beschlägen aus Messing. Er darf nun sein Gesellenstück im Dezember auf der Messe Heim & Handwerk in München vor großem Publikum ausstellen. Platz zwei belegte Sedlmeyr Florian (Möbelhandwerk Gerhard Huber), dritte Siegerin wurde Selina Barl (Ausbildungsbetrieb Rudi Rehle). Insgesamt konnten 28 Gesellenbriefe an die jungen Schreiner und Schreinerinnen übergeben werden.