Volle Punktzahl für die Dasinger Bücherei

15 von 15 Punkten hat die Bücherei Dasing bei der Bewertung durch den Michaelsbund erlangt. So darf sich der beliebte Treffpunkt für große und kleine Bücherwürmer einmal mehr über das goldene Bücherei-Siegel freuen. Schon bei der ersten Bewerbung für das Bücherei-Siegel erhielt die damals noch junge Dasinger Bücherei – sie wurde Ende November 2018 eröffnet - im Jahr 2020 Gold. Das Siegel sei eine Anerkennung für die Arbeit des 25-köpfigen, ehrenamtlichen Bücherei-Teams, freute sich die Leiterin Eva Nagl. Das sei eine Belohnung dafür, dass alle an einem Strang ziehen, fügte Bürgermeister Andreas Wiesner hinzu. Die guten Voraussetzungen, die man in Dasing habe, betonte lobend die stellvertretende Büchereileiterin Marlene Hintermüller. Und es könnte noch besser werden: Der Bücherei mit ihren über 8000 Medien steht ein Umzug bevor. Sie wird im Neubau der Verwaltung in der Ortsmitte neue, barrierefreie Räume beziehen. „Vielleicht muss man dann das Siegel in Platin erfinden“, witzelte der Bürgermeister. Partner vieler Büchereien ist der Michaelsbund, das katholische Medienhaus in der Erzdiözese München und Freising und für die Kirche in Bayern. Bewertungskriterien für das Bücherei-Siegel sind zum Beispiel die Entleih- und Veranstaltungszahlen, Raumgröße und ein ausreichender Medienetat, die Auffindbarkeit durch Beschilderungen im Ort, die Öffnungszeiten und Kooperationen mit Schule, Pfarrei oder Vereinen. Das Bücherei-Siegel hat eine Gültigkeit von zwei Jahren.