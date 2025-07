Dem VfL Ecknach droht fast eine komplette Startelf an Ausfällen

Der VfL Ecknach muss am zweiten Spieltag der Bezirksliga Nord am Freitagabend (18.30 Uhr) gegen die Reserve von Bayernliga-Aufsteiger FC Gundelfingen ran. Das Spiel wurde wegen des Aichacher Stadtfests, das traditionell am ersten Samstag im August stattfindet, verlegt.

Auf die Nullnummer in Rinnenthal am vergangenen Wochenende würde man in Ecknach gegen den Aufsteiger aus dem Dillinger Landkreis gerne einen Heimsieg folgen lassen. Ganz so einfach dürfte dieses Unterfangen aber nicht werden, was in erster Linie nicht am Gegner, sondern am eigenen Personal, genauer gesagt am fehlenden Personal liegt. Martin Birkl und Lukas Wiedholz weilen im Urlaub, Daniel Framberger ist beruflich verhindert. Der in Rinnenthal stark spielende Christian Wagner musste sich einem medizinischen Routineeingriff (Muttermal) unterziehen und steht ebenso wenig zur Verfügung wie die verletzten Sascha Meyer (Knie) und Esrom Solomun (Sprunggelenk).

Im schlimmsten Fall drohen Dreßler zehn Ausfälle

Hugo del Olmo und Luca Knoll trainieren zwar wieder, aber auch für sie kommt ein Einsatz zu früh. Hinter Stürmer Robin Streit, der sich seit Wochen mit Rückenbeschwerden rumschlägt, steht genauso ein Fragezeichen wie hinter Serhat Örnek, der das Dienstagstraining krank absagen musste.

So muss Trainer Sören Dreßler im schlimmsten Fall auf zehn Spieler verzichten, was aber keinesfalls als Ausrede gelten soll, stellt sein Co Vincent Aumiller klar. „Natürlich sind da empfindliche Ausfälle dabei, aber wir haben auch Vertrauen in diejenigen, die auflaufen werden“, so der Assistent. Der Kader wird wahrscheinlich mit Spielern aus der zweiten Mannschaft aufgefüllt.

Ecknach will erst gewinnen – und dann feiern

Mit der Gundelfinger Zweiten wartet eine knifflige Aufgabe. „Sie sind Aufsteiger und eine Ausbildungsmannschaft, das macht sie schwer einzuschätzen“, gibt Aumiller zu. Die Marschroute sei, „energisch nach vorne zu spielen und die mutmaßliche Unerfahrenheit des Gegners zu nutzen“, lässt Aumiller wissen. Gleichzeitig müsse man aber auch wachsam sein, denn Gundelfingen sei eine „taktisch hervorragend eingestellte Mannschaft mit sehr talentierten und gut ausgebildeten Fußballern“.

Zudem können die Gäste sowohl auf Kicker aus der A-Jugend, als auch aus dem Bayernliga-Kader zurückgreifen, was eine Einschätzung erschweren dürfte. Die bisherigen vier Duelle der beiden Teams verliefen denkbar knapp. Zweimal teilte man sich die Punkte, einmal durfte jede Seite den Platz als Sieger verlassen. An der Erlenstraße hofft man, dass trotz der angespannten Personalsituation der erste Dreier der Saison gelingt. Denn nur bei einem Erfolg wird man tags darauf ausgelassen auf dem Stadtfest feiern können. (jng)