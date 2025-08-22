Demenz: Berührung und Aromapflege können helfen

Von 19. bis 28. September findet die sechste Bayerische Demenzwoche des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention statt. Ziel der Aktionswoche ist es, das Wissen über Demenz in der Bevölkerung zu vergrößern, die Lebensqualität von Menschen mit Demenz und deren Familien zu verbessern und die Akzeptanz von betroffenen Menschen in unserer Gesellschaft zu fördern. Auch im Landkreis gibt es dazu ein Angebot.

Die Fachstelle für pflegende Angehörige des Landratsamts Aichach-Friedberg greift laut Mitteilung das Thema Kontakt und Kommunikation mit Demenzerkrankten auf. Sie organisiert eine Veranstaltung mit dem Titel „Berührung und Aromapflege bei Demenz – ein Angebot für alle, die pflegen und begleiten“. Sie findet am Sonntag, 21. September, 13 bis 17.30 Uhr im Kreisgut in Aichach (Am Plattenberg 12) statt.

Menschen mit Demenz brauchen soziale Geborgenheit

Zum Hintergrund des Angebots: Basierend auf der Annahme, dass Menschen mit Demenz soziale Geborgenheit besonders schätzen, werden Referentinnen den Interessierten an diesem Nachmittag Handwerkszeug mit auf den Weg geben. Ziel ist es, Informationen für einen wohltuenden Umgang mit Angehörigen zu erfahren.

Christine Pehl (Systemischer Coach, Berührungstherapeutin und Dozentin für heilsame Berührung) hält einen Einführungsvortrag zum Thema „Berührung als Brücke – Unterstützung und Verbundenheit für Menschen mit Demenz und ihre Familien“. Danach wird sie durch konkrete Übungen verschiedene Möglichkeiten beruhigender und stärkender Berührungen zeigen. Einrichtungsleitung und Aromatherapeutin Andrea Neukäufer wird ausgewählte ätherische Öle vorstellen und Möglichkeiten des Einsatzes. Für die Veranstaltung mit begrenzter Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung nötig. (AZ)

Anmeldung: Fachstelle für pflegende Angehörige am Landratsamt Aichach-Friedberg, angehoerigenfachstelle@lra-aic-fdb.de oder 08251/92-1234. Infos zur Demenzwoche unter www.demenzwoche.bayern.de