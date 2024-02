Bauernprotest bei Aichach: Polizei spricht von friedlicher Demo

Nach dem Protest von rund 100 Landwirten vor dem Norma-Logistikzentrum an der B300 zwischen Aichach und Dasing zieht die Polizei eine positive Bilanz.

Die Polizei hat nach dem Bauernprotest vor dem Norma-Logistikzentrum an der Bundesstraße B300 zwischen Aichach und Dasing eine positive Bilanz gezogen. Auf Anfrage bestätigte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord am Dienstag, dass an der Demo rund 100 Menschen teilgenommen hatten. Diese Zahlen hatten am Montagabend eine Teilnehmerin sowie Kreisbäuerin Sabine Asum, die selbst nicht vor Ort war, gegenüber unserer Redaktion genannt. Die Protestaktion hatte in der Nacht zum Montag stattgefunden und rund vier Stunden gedauert. Teilnehmer hatten sie erst kurz vorher bei der Polizei angekündigt. Sie wollten mit der Aktion unter anderem für Bürokratieabbau und faire Erzeugerpreise demonstrieren.

Protest von Landwirten bei Aichach verzögert Be- und Entladung bei Norma

Die Spontandemo sei friedlich verlaufen, so der Polizeisprecher. Die Teilnehmer hätten sich an die Vereinbarungen mit der Polizei gehalten, wo und wie lange die Aktion stattfinden sollte. Der Sprecher bestätigte Informationen unserer Redaktion, wonach Aichachs Polizeichef Michael Jakob in der Nacht vor Ort war.

Dem Polizeipräsidium in Augsburg zufolge war zur Zeit der Demo wenig Verkehr am Logistikzentrum des Lebensmitteldiscounters. Dennoch hätten vereinzelt Lastwagen nicht zeitgerecht be- oder entladen werden können. Von Norma selbst war am Dienstag auf Anfrage keine Stellungnahme zu der Protestaktion und deren Auswirkungen auf das Unternehmen zu bekommen.

