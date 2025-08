Nimmt die Demokratie-Skepsis im Landkreis zu?

Mit großer Beteiligung fand jetzt das erste Treffen des neuen Bündnisses der Partnerschaft für Demokratie Wittelsbacher Land statt. Wie es in einer Mitteilung des Landratsamts heißt, kamen rund 30 Vertreterinnen und Vertreter aus Zivilgesellschaft, Jugend-, Familien- und Bildungsarbeit sowie Kommunalpolitik zusammen, um Strategien zur Stärkung der Demokratie in der Region zu entwickeln. Eingebunden sind auch lokale Initiativen wie „Aichach bleibt bunt“, „Mering ist bunt“ und das „Friedberger Bündnis für Demokratie und Vielfalt“.

Landrat Klaus Metzger betonte die zentrale Bedeutung demokratischen Engagements: „Demokratie ist kein Selbstläufer. Sie lebt vom Mitmachen – und von der Vielfalt der Menschen, die sie gestalten.“ Besonders hervorgehoben wurde der Jugendkreistag, der maßgeblich zum Erfolg beim Antrag für das Bundesförderprogramm „Demokratie leben!“ beigetragen hat. Die Sprecherinnen und Sprecher des Jugendkreistags sind ebenfalls im Bündnis vertreten. Das Projekt ist mit einer Laufzeit bis 2032 langfristig angelegt.

Desinformation und Hass im Netz befeuern Demokratie-Skepsis

In Kleingruppen diskutierten die Teilnehmenden zentrale Fragen: Wo zeigen sich Herausforderungen in Bezug auf Demokratie, Vielfalt und Extremismus? Besonders deutlich wurde: Die Vielfalt der Gründe für Demokratie-Skepsis nimmt zu. Dabei spielen sowohl politische Ränder als auch digitale Räume eine große Rolle. Mehrfach genannt wurden problematische Dynamiken in sozialen Medien – insbesondere die zunehmende Desinformation und Hassbotschaften. Es brauche Räume für Begegnung und Empathie sowie niedrigschwellige Angebote für Jugendliche, auch außerhalb der „Demokratie-Bubble“.

Das Bündnis entschied beim Auftakttreffen über die ersten drei Förderprojekte: Die Lange Nacht der Demokratie am 2. Oktober in Friedberg, Aichach und Mering soll mit kreativen Formaten zum Mitmachen Menschen aller Altersgruppen ansprechen. Geplant sind unter anderem Workshops, Kunstaktionen, Musik und Lesungen – vom Escape-Room bis zum Improtheater. Ziel ist es, Demokratie erlebbar zu machen und das Miteinander zu stärken.

Wer Ideen für die Demokratie im Landkreis Aichach-Friedberg hat, kann sich melden

Ansprechpartner: Das neue Netzwerk bewertet auch Projektanträge zur Demokratieförderung. Derzeit sind laut Landratsamt noch reichlich Fördermittel verfügbar. Antragsberechtigt sind gemeinnützige Träger. Kommunen sind ausgeschlossen. Bei Fragen zum neu gegründeten Bündnis oder Anregungen für dessen Arbeit steht Götz Gölitz vom Bildungsbüro zur Verfügung, per E-Mail an goetz.goelitz@lra-aic-fdb.de oder telefonisch unter 08251/92481. Er ist auch Ansprechpartner für alle, die sich für die Demokratie im Landkreis engagieren oder Ideen für Demokratieprojekte verwirklichen möchten. (AZ)