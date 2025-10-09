In Oberbernbach soll von drei Baugebieten eines realisiert werden

Drei Flächen im Aichacher Stadtteil Oberbernbach sollten als Bauland ausgewiesen werden. Nur eine davon soll jetzt weiterverfolgt werden: ein Grundstück an der Teichstraße. Die beiden anderen Areale – nördlich der Leonhardstraße und westlich der Staatsstraße 2047 – werden vorerst auf Eis gelegt. Darüber war sich der Bauausschuss des Aichacher Stadtrats am Dienstagabend einig.

Alle drei Anträge beschäftigen den Stadtrat schon geraume Zeit. Würden alle drei realisiert, dann entstünden in dem Stadtteil rund 135 Baugrundstücke. Das Bauamt hatte deshalb schon mehrfach davor gewarnt, alle drei zu realisieren, weil dieses Wachstum den Stadtteil und auch die Stadt überlasten würde. Unproblematisch ist keine der drei Flächen, die an der Teichstraße allerdings am wenigsten. Am Dienstagabend wiederholte Bauamtsleiterin Carola Küspert: „Alle drei wird man nicht machen können.“

Wie der Stand bei den drei Flächen in Oberbernbach ist

Küspert informierte zunächst über den jeweiligen Stand. Auf der Fläche westlich der Staatsstraße 2047 wäre Platz für etwa 40 Bauplätze. Bei ihr gibt es aber zwei wesentliche Probleme. Eines davon ist der Immissionsschutz wegen der vorbeiführenden Staatsstraße. Als Lärmschutz käme eine Riegelbebauung in Betracht.

Küspert hatte allerdings Zweifel, dass sich die Baugrundstücke dort gut vermarkten lassen, zumal schon im jüngsten Aichacher Baugebiet, im „Himmelreich“ in Ecknach, Bauplätze für Doppelhaushälften schwer zu verkaufen seien. Alternative ist eine Schallschutzmauer, die laut Bauamtsleiterin rund eine Million Euro kosten würde. Kosten, die die Grundstücke teurer machen würden.

Westlich der Staatsstraße ist Versickerung ein Problem

Das laut Küspert noch größere Problem dort ist die Entwässerung. Auf dem lehmigen Boden dort kann Niederschlagswasser nicht versickern. Wegen dieser Probleme wollte der Bauausschuss im Juli 2024 das Baugebiet schon einmal auf Eis legen. Der Stadtrat folgte der Empfehlung jedoch nicht und beschloss, dem Vorhaben noch eine Chance zu geben. Eine tiefergehende Bohrung im östlichen Bereich, der dem Sportplatz des SC Oberbernbach am nächsten ist, sollte zeigen, ob eine Versickerung in der Tiefe möglich ist.

Rupert Mayr vom Ingenieurbüro Mayr fasste zusammen: Die Entwässerung sei schwierig und aufwendig, aber mit enormem Aufwand machbar. Die Versickerung in der südlichen Spitze sei möglich. Erforderlich seien aber unter anderem sehr lange Leitungen, ein ausreichend dimensionierter Stauraumkanal und Zisternen auf jedem Grundstück. Eine Verdunstungsmulde für wild abfließendes Niederschlagswasser müsste ausreichend groß dimensioniert sein, damit das Wasser im Falle eines Überlaufs nicht über die Staatsstraße fließt.

Verfahren für Teichstraße ist am weitesten

Nördlich der Leonhardstraße könnten 75 Parzellen entstehen. Auch hier sei man im Bereich der Machbarkeitsstudie, so Küspert. Eine Baugrunduntersuchung hat die vermuteten Altlasten zutage gefördert. Auch hier ist Versickerung nur eingeschränkt möglich. Auch hier könnte die bebaubare Fläche wegen des Immissionsschutzes zur Staatsstraße hin schrumpfen.

Am weitesten ist das Verfahren bei einem Grundstück an der Teichstraße. Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist beschlossen. Mittlerweile gebe es einen städtebaulichen Entwurf, so Küspert. 20 Bauplätze für Einzel- und Doppelhäuser könnten dort entstehen. Ein Problem dort ist eine Rohrleitung im nördlichen Bereich des Grundstücks. Dazu habe zuletzt am 8. August 2024 ein Gespräch mit dem Antragsteller stattgefunden. „Leider haben wir seither nicht mehr gehört“, so Küspert. Sie empfahl, das Verfahren entweder weiterzubetreiben oder den Aufstellungsbeschluss aufzuheben.

Aichacher Bauausschuss ist sich einig

Im Bauausschuss sagte Mario Pettinger (SPD), die Diskussion über die Fläche westlich der Staatsstraße „hätte nicht so lange dauern müssen.“ Ein Baugebiet sei dort nur sehr schwierig zu realisieren. Er plädierte angesichts der Probleme dafür, diese Fläche endgültig auf Eis zu legen und sich auf die beiden anderen zu konzentrieren.

Auch Zweiter Bürgermeister Josef Dußmann (CSU) plädierte für die Teichstraße, wenn der Eigentümer wolle, ansonsten die Fläche nördlich der Leonhardstraße. Manfred Huber (FWG) sah die Teichstraße an erster Stelle. Marion Zott (Grüne) schloss sich an. Mittlerweile habe sich die Nachfrage verändert. Da sei 20 Bauplätze zu verkaufen, sei schon eine Leistung.

Eigentümer an der Teichstraße muss sich entscheiden

Der Bauausschuss beschloss schließlich einstimmig, ein Baugebiet an der Teichstraße in erster Priorität fortzusetzen. Dazu soll die Verwaltung mit dem Eigentümer endgültig abklären, ob das Bebauungsplanverfahren weitergehen soll. So lange ruhen die beiden anderen Verfahren. Wegen dieser Frist wird das Thema von der Tagesordnung des Stadtrats am 23. Oktober gestrichen. Wird aus der Teichstraße nichts, soll das Verfahren für die Fläche nördlich der Leonhardstraße weitergehen.