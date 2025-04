50 Jahre als Friseur: Warum Karl-Heinz Schmidl noch immer nicht genug von Haaren hat

Es gibt Menschen, die einen Beruf wählen. Und es gibt jene, die von einem Beruf gefunden werden – weil es einfach passt. Friseurmeister Karl-Heinz Schmidl, der in diesen Tagen sein 50-jähriges Arbeitsjubiläum feiert, gehört ohne Zweifel zur zweiten Kategorie. Wohl auch, weil er mit dem Friseurgeschäft der Eltern groß wurde. Wer einmal in einem seiner drei Salons in Pöttmes, Klingsmoos oder Ehekirchen Platz genommen hat, spürt schnell: Hier wird nicht einfach nur frisiert – hier wird zugehört, begleitet, aufgebaut. Mit Schere, Herz und einer Portion Lebensfreude.

