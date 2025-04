Der TSV Inchenhofen präsentiert zwei neue Trainer

Der TSV Inchenhofen besetzt die Trainerposition der 1. Mannschaft zur nächsten Saison neu. Kevin Streit und Werner Meyer übernehmen von den beiden bisherigen Übungsleitern Martin Stammler und Michael Wenczel. Die beiden werden als Spielertrainer in gleichberechtigter Funktion die Geschicke beim Kreisligisten leiten.

Komplettieren wird das Trainerteam sein guter Vertrauter Werner Meyer (aktuell TSV Hollenbach). Meyer steigt neu ins Trainergeschäft ein und will mit seinen Kompetenzen, die er jahrelang in höheren Spielklassen unter Beweis gestellt hat, die Mannschaft bestmöglich weiterentwickeln.

Die TSV-Verantwortlichen zeigen sich mit der Lösung aus dem neuen Gespann Streit/Meyer zufrieden: „Mit Kevin und Werner gewinnen wir defensiv wie offensiv enorm an Qualität und Erfahrung auf dem Spielfeld dazu und außerdem menschlich zwei super Charaktere.“ Zudem drücken die TSV-Verantwortlichen großen Dank und Wertschätzung für die geleistete Arbeit der scheidenden Trainer Stammler und Wenczel aus. Die beiden führten die Mannschaft wieder zurück in die Kreisliga sowie in der laufenden Saison auf Platz zwei.

Die Spartenleitung erhofft sich vom neuen Trainer-Duo neue Impulse, damit der TSV auch in Zukunft gute Ergebnisse einfährt. Dabei helfen sollen ab kommender Saison die Neuzugänge Konstantin Miesl (aktuell SG Mauerbach) und Rückkehrer Andreas Manhard (zuvor TSV Schiltberg).