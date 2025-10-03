Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Mauerbau 1961 in Berlin zwingt Erhard Biela zur Trennung von der Familie

Affing

Als in Berlin der Mauerbau beginnt, muss er sich entscheiden: Familie oder Freiheit?

Erhard Biela hat in Berlin miterlebt, wie 1961 die Mauer gebaut wurde. Für ihn bedeutete das die Trennung von seinen Eltern. Später werden sie wieder vereint.
    • |
    • |
    • |
    Am 13. August 1961 begann der Bau der Mauer, die Berlin mehr als 28 Jahre teilte. Der Affinger Erhard Biela musste damals eine Entscheidung treffen.
    Am 13. August 1961 begann der Bau der Mauer, die Berlin mehr als 28 Jahre teilte. Der Affinger Erhard Biela musste damals eine Entscheidung treffen. Foto: UPI/UPI, dpa

    Eines der wenigen Dinge, die Erhard Biela noch an seine Vergangenheit erinnern, hängt in einem Holzrahmen in seiner Küche im Affinger Schlosshof, wo er seit neun Jahren lebt. Er weiß noch genau, wann das Foto, das seine Eltern zeigt, geschossen wurde. Er erzählt von Dingen, die nicht nur sein Leben, sondern auch dieses Land verändert haben. Die ihn einst aus der DDR gen Westen führten, die Berlin 1961 mit einer Mauer gespalten haben – bis diese 1989 fiel.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden