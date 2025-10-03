Als in Berlin der Mauerbau beginnt, muss er sich entscheiden: Familie oder Freiheit?

Eines der wenigen Dinge, die Erhard Biela noch an seine Vergangenheit erinnern, hängt in einem Holzrahmen in seiner Küche im Affinger Schlosshof, wo er seit neun Jahren lebt. Er weiß noch genau, wann das Foto, das seine Eltern zeigt, geschossen wurde. Er erzählt von Dingen, die nicht nur sein Leben, sondern auch dieses Land verändert haben. Die ihn einst aus der DDR gen Westen führten, die Berlin 1961 mit einer Mauer gespalten haben – bis diese 1989 fiel.
Affing
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden