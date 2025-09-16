Vier jahrgangsgemischte Klassen in der Zeller Schule

An der Grundschule Griesbeckerzell-Obergriesbach besuchen die Schulanfänger in diesem Schuljahr vier jahrgangsgemischte Klassen 1/2. In die Klasse 1/2a mit Klassenlehrerin Christina Bayerle gehen acht Erstklässler und zwölf Zweitklässler. In der Klasse 1/2b mit Klassenlehrerin Anja Schwinger sind es sechs Erst- und 13 Zweitklässler. Die Klasse 1/2c mit Klassenlehrerin Monika Stolz besuchen 13 Erstklässler und sieben Zweitklässlern, in der Klasse 1/2d (Klassenlehrerin Beatrix Foth) sind elf Erstklässler und neun Zweitklässler.

Klasse 1/2b mit Klassenlehrerin Anja Schwinger.

Klasse 1/2c mit Klassenlehrerin Monika Stolz.

Klasse 1/2d mit Klassenlehrerin Beatrix Foth.