Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Die Neuankömmlinge sind da: 1. Schultag in Kühbach

Kühbach

34 ABC-Schützen sind in Kühbach eingeschult worden

Die Zweit-, Dritt- und Viertklässler heißen die Neulinge an der Schule willkommen.
Von Helene Monzer
    • |
    • |
    • |
    1a mit Lehrerin Ulrike Lehl, Lehramtsanwärterin Nadine Larcher, Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Schulleiter Peter Leischner.
    1a mit Lehrerin Ulrike Lehl, Lehramtsanwärterin Nadine Larcher, Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Schulleiter Peter Leischner. Foto: Helene Monzer

    An der Kühbacher Grund- und Mittelschule sind 34 Mädchen und Buben eingeschult worden. In zwei Klassen werden sie von den Lehrerinnen Ulrike Lehl (1a) und Ina Stumpp (1b) unterrichtet. Mit dem musikalischen Gruß „Heute geht es los“ hießen die zweiten Klassen mit Unterstützung der vierten Klasse die Neulinge in der Aula willkommen. Die Schüler der 3a gaben ihr Wissen an die Neuen weiter. Schulleiter Peter Leischner und Schulverbandsvorsitzender Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher wünschten den Kindern und ihrer Familie einen gelungenen Start und einen unvergesslichen ersten Schultag. Für das leibliche Wohl sorgte das Team für „Gesundes Pausenbrot“.

    1b mit Lehrerin Ina Stumpp, Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Schulleiter Peter Leischner.
    1b mit Lehrerin Ina Stumpp, Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Schulleiter Peter Leischner. Foto: Helene Monzer
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden