34 ABC-Schützen sind in Kühbach eingeschult worden

An der Kühbacher Grund- und Mittelschule sind 34 Mädchen und Buben eingeschult worden. In zwei Klassen werden sie von den Lehrerinnen Ulrike Lehl (1a) und Ina Stumpp (1b) unterrichtet. Mit dem musikalischen Gruß „Heute geht es los“ hießen die zweiten Klassen mit Unterstützung der vierten Klasse die Neulinge in der Aula willkommen. Die Schüler der 3a gaben ihr Wissen an die Neuen weiter. Schulleiter Peter Leischner und Schulverbandsvorsitzender Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher wünschten den Kindern und ihrer Familie einen gelungenen Start und einen unvergesslichen ersten Schultag. Für das leibliche Wohl sorgte das Team für „Gesundes Pausenbrot“.

Icon vergrößern 1b mit Lehrerin Ina Stumpp, Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Schulleiter Peter Leischner. Foto: Helene Monzer Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen 1b mit Lehrerin Ina Stumpp, Bürgermeister Karl-Heinz Kerscher und Schulleiter Peter Leischner. Foto: Helene Monzer