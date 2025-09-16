In Rehling haben 36 Erstklässler ihren ersten Schultag

Die insgesamt 36 Schulanfänger an der Rehlinger Schule sind in zwei Klassen aufgeteilt, es sind jeweils zehn Buben und acht Mädchen. Die Kinder samt Eltern wurden von Schulleiterin Sabine Weiß und Bürgermeister Christoph Aidelsburger willkommen geheißen. Aidelsburger brachte für alle Erstklässler ein kleines Geschenk mit. Dann wurden die „Neulinge“ von den letztjährig eingeschulten Kindern (2a und 2b) musikalisch begrüßt. Die Klasse 1a unterrichtet Birgit Herz, die schon viele Jahre an der Schule ist. Die Klasse 1b übernahm mit Gabriele Hausmann-Kress eine „Neue“. In der Grundschule Rehling werden nun insgesamt 126 Kinder in sieben Klassen unterrichtet.

Icon vergrößern Klasse 1b, zusammen mit Klassenlehrerin Gabriele-Hausmann-Kress (links) und Schulleiterin Sabine Weiß. Foto: Josef Abt Schließen Icon Schließen Icon vergrößern Icon verkleinern Icon Pfeil bewegen Klasse 1b, zusammen mit Klassenlehrerin Gabriele-Hausmann-Kress (links) und Schulleiterin Sabine Weiß. Foto: Josef Abt