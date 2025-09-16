Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Aichacher Nachrichten
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Aichach
Icon Pfeil nach unten

Die Neuankömmlinge sind da: 1. Schultag in Rehling

Rehling

In Rehling haben 36 Erstklässler ihren ersten Schultag

In zwei Klassen der Grundschule gehen jeweils zehn Buben und acht Mädchen.
Von Josef Abt
    • |
    • |
    • |
    Klasse 1a, zusammen mit Klassenlehrerin Birgit Herz (rechts) und Schulleiterin Sabine Weiß.
    Klasse 1a, zusammen mit Klassenlehrerin Birgit Herz (rechts) und Schulleiterin Sabine Weiß. Foto: Josef Abt

    Die insgesamt 36 Schulanfänger an der Rehlinger Schule sind in zwei Klassen aufgeteilt, es sind jeweils zehn Buben und acht Mädchen. Die Kinder samt Eltern wurden von Schulleiterin Sabine Weiß und Bürgermeister Christoph Aidelsburger willkommen geheißen. Aidelsburger brachte für alle Erstklässler ein kleines Geschenk mit. Dann wurden die „Neulinge“ von den letztjährig eingeschulten Kindern (2a und 2b) musikalisch begrüßt. Die Klasse 1a unterrichtet Birgit Herz, die schon viele Jahre an der Schule ist. Die Klasse 1b übernahm mit Gabriele Hausmann-Kress eine „Neue“. In der Grundschule Rehling werden nun insgesamt 126 Kinder in sieben Klassen unterrichtet. 

    Klasse 1b, zusammen mit Klassenlehrerin Gabriele-Hausmann-Kress (links) und Schulleiterin Sabine Weiß.
    Klasse 1b, zusammen mit Klassenlehrerin Gabriele-Hausmann-Kress (links) und Schulleiterin Sabine Weiß. Foto: Josef Abt
    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden