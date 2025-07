Die Meringer Realschule soll zukunftsfähig werden - das kostet 43 Millionen Euro

Die Meringer Realschule ist schon länger in einem baulich schlechten Zustand und es besteht dringender Handlungsbedarf. Der Bauausschuss des Landkreises hatte deshalb vor rund 20 Monaten eine Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben. Die wurde inzwischen in verschiedenen Runden abgestimmt und immer wieder neu überarbeitet. In der jüngsten Sitzung stellte das Architekturbüro Endres + Tiefenbacher das Ergebnis dem Bauausschuss vor. Von vier möglichen Varianten hielt das Planungsbüro nur eine für sinnvoll. Bei der Sanierung geht es nicht nur um die Bausubstanz.

