Diebe reißen in der Klingener Kirche Opferstöcke von der Wand

Rabiat sind unbekannte Diebe vorgegangen, die am Mittwoch am helllichten Tag die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt im Aichacher Stadtteil Klingen heimsuchten. Sie hatten es offenbar auf Geld abgesehen und stahlen deshalb zwei Opferstöcke.

Wie die Polizei mitteilte, rissen die unbekannten Täter zwischen 8 und 15.30 Uhr gewaltsam die beiden Opferstöcke von der Wand. Der Gesamtschaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)