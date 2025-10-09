Icon Menü
Diebe in der Kirche in Klingen stehlen Opferstöcke

Aichach-Klingen

Diebe reißen in der Klingener Kirche Opferstöcke von der Wand

Die Täter gehen am Mittwoch gewaltsam vor. Sie begehen den Diebstahl am helllichten Tag. Die Polizei sucht nun Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Unbekannte Diebe störten am Mittwoch die Ruhe in der Pfarrkirche von Klingen. Sie rissen zwei Opferstöcke von der Wand und nahmen sie mit.
    Unbekannte Diebe störten am Mittwoch die Ruhe in der Pfarrkirche von Klingen. Sie rissen zwei Opferstöcke von der Wand und nahmen sie mit. Foto: Helene Monzer

    Rabiat sind unbekannte Diebe vorgegangen, die am Mittwoch am helllichten Tag die Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt im Aichacher Stadtteil Klingen heimsuchten. Sie hatten es offenbar auf Geld abgesehen und stahlen deshalb zwei Opferstöcke.

    Wie die Polizei mitteilte, rissen die unbekannten Täter zwischen 8 und 15.30 Uhr gewaltsam die beiden Opferstöcke von der Wand. Der Gesamtschaden wird auf einen oberen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizeiinspektion Aichach ermittelt nun wegen eines Diebstahldeliktes und nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)

