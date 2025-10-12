Geld und Zigaretten aus Autos gestohlen: Sind Jugendliche die Täter?

Geld und Zigaretten haben unbekannte Diebe am Freitag in Aichach aus zwei Autos gestohlen. Die Polizei spricht von einer ähnlichen Vorgehensweise. Ob ein Zusammenhang besteht, ist bisher ungeklärt.

Der erste Diebstahl wurde zwischen 14.30 und 15 Uhr an einem im Paul-Gehardt-Weg geparkten Auto begangen. Als die Besitzerin zurückkehrte, stellte sie laut Polizei fest, dass Zigaretten und ihr Geldbeutel fehlten. Die Täter kauften mit ihrer Debitkarte an einem Automaten elf Packungen Zigaretten. Nach Einschätzung der Polizei liegt es nahe, dass sich der Automat im unmittelbaren Umfeld des Tatorts befindet. Denn die Abbuchungen sind kurz nach der Tat verzeichnet. Ob das Auto versperrt war oder nicht, muss die Polizei noch klären.

Autobesitzer hört Täter schreien: „Hau ab, hau ab“

Zum zweiten Diebstahl kam es um 18.30 Uhr in der Auenstraße, als ein 46-Jähriger sein Auto entlud. Als er gerade wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, hörte er den Ruf: „Hau ab, hau ab.“ Er konnte zwei Jugendliche an seinem Fahrzeug erkennen. Als sie ihn bemerkten, ergriffen sie zu Fuß die Flucht. Der 46-Jährige nahm mit seinem Wagen die Verfolgung auf, konnte die Täter aber nicht mehr einholen.

Die Unbekannten, die die Türen seines unversperrten Autos geöffnet hatten, stahlen seinen Geldbeutel und Zigaretten. Der Beschreibung des 46-Jährigen zufolge sind beide Täter etwa 16 Jahre alt. Einer hat leicht gelockte rote Haare und trug eine dunkelblaue Weste. Der Zweite hat schwarze Haare und trug einen dunklen Pullover. Die Aussprache war von einem Akzent/Slang geprägt. Die Polizeiinspektion Aichach nimmt Zeugenhinweise unter 08251/8989-0 entgegen. (AZ)